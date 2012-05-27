Марш "За Росію без Путіна" призначено на День Росії
12:29, 27 травня 2012Світ
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Російські опозиціонери мають намір провести новий «Марш мільйонів: За вільну Росію! За Росію без Путіна!» у Москві 12 червня.
Про це УНІАН повідомили організатори акції.
Місце, час і формат проведення акції протесту уточнюватимуться. Можливо, акція пройде у формі культурно-масового заходу, який не вимагає узгодження.
Як повідомляв УНІАН, остання масова акція пройшла 6 травня напередодні інавгурації Президента РФ Володимира Путіна і закінчилася затриманням у Москві близько 400 осіб.
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