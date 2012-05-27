Марш "За Росію без Путіна" призначено на День Росії

Про це УНІАН повідомили організатори акції.

Місце, час і формат проведення акції протесту уточнюватимуться. Можливо, акція пройде у формі культурно-масового заходу, який не вимагає узгодження.

Як повідомляв УНІАН, остання масова акція пройшла 6 травня напередодні інавгурації Президента РФ Володимира Путіна і закінчилася затриманням у Москві близько 400 осіб.