Єгипетські демократи просять ісламіста поступитися місцем на виборах

У раз відмови, замість нього на вирішальному етапі виступить незалежний кандидат Хамдін Сабах, повідомляє РІА "Новости".

Перший тур виборів президента Єгипту завершився 24 травня. За результатами підрахунку голосів, перше місце зайняв представник руху "Брати-мусульмани" Мухаммед Мурсі, друге залишилося за останнім прем'єр-міністром при режимі екс-президента Мубарака Ахмед Шафік. Ці претенденти набрали практично однакову кількість голосів - близько 25% від загального списку виборців. Третім за кількістю набраних голосів фінішував незалежний кандидат Хамдін Сабах, якого підтримали понад 20% виборців. Ніхто з претендентів не набрав більше 50% голосів, тому для визначення переможця 16-17 червня буде проведений другий тур голосування.



Заклик до ісламського кандидату Мурсі знятися з подальших виборів підтримують найбільші демократичні та молодіжні структури країни, в тому числі і найпопулярніше серед єгипетської молоді рух "6 квітня - Демократичний фронт". Звернення до висуванця "Братів-мусульман" вмотивоване на тому, що Хамдін Сабах, який зайняв третє місце на минулих виборах є "по-справжньому незалежним кандидатом".



У разі, якщо Мурсі зніме свою кандидатуру, суперником екс-прем'єра Шафіка автоматично стає Хамдін Сабах, що має третій результат серед претендентів на посаду глави держави.



Сабах протягом останніх десятиліть завжди перебував в опозиції до існуючого режиму. Він дотримується націонал-соціалістичних поглядів і має значну підтримку робочих профспілок. Широку популярність серед молоді Сабах здобув у період єгипетської революції весни 2011 року, в якій брав найактивнішу участь.