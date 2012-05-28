Розпад єврозони не повинен заскочити банкірів зненацька

Швейцарський національний банк (центробанк) планує розробити екстрені заходи на випадок розпаду єврозони.

Хочаі неочікує,щовонизнадобляться.Про цеповідомивпрезидентшвейцарськогоЦБТомасЙорданвінтерв'ю місцевійпресі.



"Миповиннібути готовінавипадок падіннявалютногосоюзу,хоча особистоя невірювтакийсценарій", -цитуєРосБізнесКонсалтинг.



ЗасловамиглавиЦБ, спеціальнаробочагрупа, якійдорученорозробитикомплекспотенційнихзаходів підтримкинаціональноїекономіки післягіпотетичногорозвалуєврозони, приділяєособливуувагуінструментамстримуваннякурсушвейцарськогофранка.Передбачається,щовразіескалаціїкризиєвровалютаШвейцарії щесильнішезміцнитьсявстатусі "тихоїгавані",щовдаритьпоекспортномусекторута індустріїтуризму.



Одинз потенційнихзаходівстабілізаціїкурсуфранка- режимвалютногорегулювання,приякомумонетарнівладибудутьбезпосередньоконтролюватиприпливкапіталувкраїну, вказавТ.Йордан.





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