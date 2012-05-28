Розпад єврозони не повинен заскочити банкірів зненацька
Швейцарський національний банк (центробанк) планує розробити екстрені заходи на випадок розпаду єврозони.
Хочаі неочікує,щовонизнадобляться.Про цеповідомивпрезидентшвейцарськогоЦБТомасЙорданвінтерв'ю місцевійпресі.
"Миповиннібути готовінавипадок падіннявалютногосоюзу,хоча особистоя невірювтакийсценарій", -цитуєРосБізнесКонсалтинг.
ЗасловамиглавиЦБ, спеціальнаробочагрупа, якійдорученорозробитикомплекспотенційнихзаходів підтримкинаціональноїекономіки післягіпотетичногорозвалуєврозони, приділяєособливуувагуінструментамстримуваннякурсушвейцарськогофранка.Передбачається,щовразіескалаціїкризиєвровалютаШвейцарії щесильнішезміцнитьсявстатусі "тихоїгавані",щовдаритьпоекспортномусекторута індустріїтуризму.
Одинз потенційнихзаходівстабілізаціїкурсуфранка- режимвалютногорегулювання,приякомумонетарнівладибудутьбезпосередньоконтролюватиприпливкапіталувкраїну, вказавТ.Йордан.