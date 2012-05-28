Розпад єврозони не повинен заскочити банкірів зненацька

06:07, 28 травня 2012
Світ
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Швейцарський національний банк (центробанк) планує розробити екстрені заходи на випадок розпаду єврозони.

Хочаі неочікує,щовонизнадобляться.Про цеповідомивпрезидентшвейцарськогоЦБТомасЙорданвінтерв'ю місцевійпресі.

"Миповиннібути готовінавипадок падіннявалютногосоюзу,хоча особистоя невірювтакийсценарій", -цитуєРосБізнесКонсалтинг.

ЗасловамиглавиЦБ, спеціальнаробочагрупа, якійдорученорозробитикомплекспотенційнихзаходів підтримкинаціональноїекономіки післягіпотетичногорозвалуєврозони, приділяєособливуувагуінструментамстримуваннякурсушвейцарськогофранка.Передбачається,щовразіескалаціїкризиєвровалютаШвейцарії щесильнішезміцнитьсявстатусі "тихоїгавані",щовдаритьпоекспортномусекторута індустріїтуризму.

Одинз потенційнихзаходівстабілізаціїкурсуфранка- режимвалютногорегулювання,приякомумонетарнівладибудутьбезпосередньоконтролюватиприпливкапіталувкраїну, вказавТ.Йордан.

 

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