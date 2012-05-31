У Казахстані на кордоні з Китаєм загинули від 8 до 15 військових

Про це з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє РІА «Новости». Надходить суперечлива інформація про те, що саме сталося на заставі. Відомо, що там була пожежа. Агентство "Новости-Казахстан" із посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє, що розглядаються дві версії: напад на погранзагін і трагедія, пов`язана з "дідівщиною".

У підрозділі прикордонної служби в Алма-Аті заявили, що дані про НП - це "закрита інформація" і попросили звернутися за коментарями в Комітет національної безпеки країни.

Комітет національної безпеки (КНБ) Казахстану підтверджує факт НП на прикордонній заставі в Алма-Атинській області на південному сході країни, на кордоні з Китаєм і обіцяє офіційну інформацію незабаром.