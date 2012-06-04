Українців у Лівії засудили до тривалих строків ув'язнення
13:41, 04 червня 2012Світ
1946 0
Лівійський суд 4 червня виніс вироки 24 громадянам Росії, України і Білорусі, визнаних винними в наданні допомоги режиму Муаммара Каддафі, повідомляє AFP.
Одногоз двохросіянуцій групівизналиїїкоординаторомі засудилинадовічнеув'язнення.Решту, серед яких 19 українців і 3 білоруси,засудилидо тривалих(до10років)тюремних термініві виправних робіт.
Засуджених, зокрема, звинувачуваливтому,щовониремонтувалий модернізувалибойовутехніку, яка використовувалася"длязнищеннялівійськогонароду".
У прес-службі МЗС України зазначили, що Міністерство подасть апеляцію на вирок: "Уже досягнуто домовленості адвокатів щодо подачі апеляції до Вищого військового суду Тріполі. Україна буде робити все, щоб вирок нашим громадянам було переглянуто".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter