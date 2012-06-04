Українців у Лівії засудили до тривалих строків ув'язнення

Одногоз двохросіянуцій групівизналиїїкоординаторомі засудилинадовічнеув'язнення.Решту, серед яких 19 українців і 3 білоруси,засудилидо тривалих(до10років)тюремних термініві виправних робіт.



Засуджених, зокрема, звинувачуваливтому,щовониремонтувалий модернізувалибойовутехніку, яка використовувалася"длязнищеннялівійськогонароду".

У прес-службі МЗС України зазначили, що Міністерство подасть апеляцію на вирок: "Уже досягнуто домовленості адвокатів щодо подачі апеляції до Вищого військового суду Тріполі. Україна буде робити все, щоб вирок нашим громадянам було переглянуто".