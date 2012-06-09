Посол: Польща робить для України все можливе і неможливе
Посол України в Польщі наголосив, що польська влада використовує кожен момент, щоб максимально наблизити Україну до європейських стандартів, в тому числі демократичних.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Польща Маркіян Мальський.
«Польща робить всі кроки можливі і неможливі для того, щоб максимально просунути нас на шляху європейської інтеграції... Поляки завжди максимально були на нашому боці, і вони завжди виходять з позиції, щоб знайти конструктивний вихід із ситуації, що складається», - сказав посол.
За його словами, це стосується і парламентських виборів, які буде проводити Україна восени.
«Вибори будуть лакмусовим папірцем для української демократії, і тому польські інституції робитимуть все можливе для того, щоб вибори пройшли так, як вони можуть відбуватися в демократичному суспільстві», - наголосив М.Мальський.