Британський прем'єр забув доньку в пабі: пропажу виявили вдома

Як повідомляє РБК з посиланням на телеканал ITV, інцидент стався в графстві Бекінгемшір. Кемерон, його дружина Саманта і 8-річна дочка Ненсі відправилися в паб повечеряти. Коли настав час їхати додому, дівчинка пішла в туалет, але батьки не звернули на це уваги. Лише вдома глава уряду з`ясував, що дитина залишилася десь в іншому місці.

З міркувань безпеки додому прем`єр і його дружина їхали на різних машинах. Д.Кемерон при цьому був упевнений, що дочка їде з дружиною, а його дружина думала навпаки.

Прес-служба Д.Кемерона підтвердила, що цей інцидент дійсно був, однак не уточнила, сталося це минулої неділі або кілька місяців тому.