Британський прем'єр забув доньку в пабі: пропажу виявили вдома
12:21, 11 червня 2012Світ
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Британський прем`єр-міністр Девід Кемерон забув свою дочку в пабі.
|Кемерон з дружиною забули дитину в пабі
З міркувань безпеки додому прем`єр і його дружина їхали на різних машинах. Д.Кемерон при цьому був упевнений, що дочка їде з дружиною, а його дружина думала навпаки.
Прес-служба Д.Кемерона підтвердила, що цей інцидент дійсно був, однак не уточнила, сталося це минулої неділі або кілька місяців тому.
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