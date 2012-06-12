В Росії проти «Маршу мільйонів» виставлять війська
09:18, 12 червня 2012Світ
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В Москву, де опозиція сьогодні планує провести «Марш мільйонів», стягуються внутрішні війська.
В Москві проведуть черговий «Марш мільйонів», фото Ria.ru
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Колони військового транспорту рухаються по Тверській вулиці. Багато військових машин стоять на Пушкінській площі. Як відомо, саме з неї опівдні має розпочатися хода «Марш мільйонів».
Учасники пройдуть по бульварах до проспекту Сахарова, де відбудеться мітинг. Акція була узгоджена зі столичною владою.
Ряд організаторів "Маршу мільйонів" і цивільних активістів, днями викликали сьогодні на допит до слідчих - після проведених у них вдома в понеділок обшуків.
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