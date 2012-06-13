Путін про росіян у Польщі, смоленську катастрофу та енергетику

Про це Президент Росії Володимир Путін сказав у ході телефонної розмови з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, повідомили УНІАН у прес-службі Кремля.

«В ході розмови Президент Росії висловив стурбованість з приводу ситуації з російськими вболівальниками на чемпіонаті Європи з футболу. В.Путін підкреслив, що виходить з того, що організатори подібних міжнародних турнірів несуть повну відповідальність за забезпечення безпеки вболівальників з інших країн на своїй території», - йдеться в повідомленні.

Д.Туск в ході розмови торкнувся чутливої для польської сторони теми повернення Польщі уламків літака Ту-154, що розбився під Смоленськом. В.Путін пообіцяв дати необхідні доручення найуважнішим чином розглянути це прохання.

Крім цього, В.Путін і Д.Туск обговорили актуальні питання відносин двох країн з урахуванням наявних між ними добрих традицій, зробили акцент на кооперації в галузі енергетики.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні польські правоохоронці повідомили про затримання більше 180 осіб, які брали участь в безпорядках в центрі Варшави, серед яких найбільше виявилося польських і російських громадян: понад 150 і більше 20 осіб.

У сутичках поранення, що не загрожують життю, отримали близько 20 осіб. Серед них - 10 працівників поліції.