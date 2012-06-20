Мубарак перебуває у тяжкому стані, але живий

Як повідомляє РІА «Новости», представник правлячої в Єгипті Вищої ради збройних сил Мамдух Шахін заявив: «Хосні Мубарак не помер».

«Мубарак знаходиться у тяжкому стані, проте він не помер, не в комі, і лікування дає свої результати», - сказано на сторіночці прихильників колишнього єгипетського лідера в Інтернеті.

Супутниковий телеканал «Аль-Джазіра» підтверджує цю інформацію з посиланням на джерела в госпіталі.

Раніше західні ЗМІ з посиланням на джерела також повідомили, що Х.Мубарак не помер, знаходиться в комі чи непритомний і підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

У вівторок Х.Мубарак переніс інсульт і серцевий напад. Екс-президента перевозили у військовий госпіталь на автомашині «швидкої» у супроводі кількох машин охорони.

Пізніше офіційне єгипетське інформагентство МЕНА повідомило, що лікарі військового госпіталю зафіксували клінічну смерть Х.Мубарака. Повідомлялося, що в нього зупинилося серце, а неодноразове застосування дефібриллятора виявилося даремним.

Кримінальний суд Каїра 2 червня засудив Х.Мубарака до довічного ув’язнення, визнавши його винним у причетності до вбивства мирних демонстрантів під час народних заворушень 2011 року.

Стан здоров'я Х.Мубарака різко погіршився після виголошення вироку і переведення у в'язницю.

Прихильники екс-президента зверталися в єгипетські і міжнародні правозахисні організації із закликом вплинути на владу країни для переведення Х.Мубарака з тюремної лікарні у військовий госпіталь, а також для розгляду можливості його дострокового звільнення за станом здоров'я. Співчуваючі колишньому єгипетському лідеру люди готові з власних коштів оплачувати його перебування у військовому або приватному госпіталі.