У Білорусі вкрали водонапірну башту

Як повідомляє ТСН, за даними місцевих правоохоронців, раніше судимий за крадіжку житель села Вишнівка разом з несудимим товаришем приїхали на мікроавтобусі до села Доманове, де раніше виявили недіючу металеву водонапірну башту. Злодії розрізали її на фрагменти за допомогою болгарки і автогену, завантажили в машину і виїхали з місця злочину.

Зникнення громіздкої споруди досить швидко помітила місцева влада. Незабаром викрадачів знайшли. Щоправда, частину фрагментів башти злодії вже встигли збути.

Вартість вкраденої башти оцінили в 8,5 мільйона білоруських рублів (трохи більше тисячі доларів). Викрадачам загрожує до 4 років позбавлення волі.