Зниження ділової активності в Китаї вдарило по ціні на нафту

Світові ціни на нафту за підсумками торгів 21 червня значно знизилися на тлі негативної статистики зі США, Китаю та Європи.

Так, офіційнацінанафтиWTI(Light Sweet) натерміновій товарнійбіржіNew York Mercantile Exchange(NYMEX) вНью-Йорку запідсумкамиторгів 21червня знизиласяна 3,25долі склала78,20дол./бар., пишеРосБізнесКонсалтинг.



ОфіційнацінанафтиBrentна електроннійтоварній біржіInterContinental Exchange Futures Europe(IСEFutures Europe) знизиласяна 3,46долі склала89,23дол./бар.



Тискунанафтовікотируваннятакождодала інформаціяпро кількістьбезробітнихвСША іпро рекорднізаостанні22 рокикомерційнізапасисироїнафтивСША,якідосяглиновогомаксимальногорівняз липня1990р.-387,3 млн. бар.



Погіршили ситуаціюі даніпро зниженняіндексуділовоїактивностівКитаї,якийскоротивсявчервнідо 48,1пункту з48,4пунктувтравні.



Крімтого, індексділовоїактивності17 країнєврозонизалишивсянарівні 46пунктів, незрушившинінапунктз травня.

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