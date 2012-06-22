Зниження ділової активності в Китаї вдарило по ціні на нафту

01:32, 22 червня 2012
Світ
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Світові ціни на нафту за підсумками торгів 21 червня значно знизилися на тлі негативної статистики зі США, Китаю та Європи.

Так, офіційнацінанафтиWTI(Light Sweet) натерміновій товарнійбіржіNew York Mercantile Exchange(NYMEX) вНью-Йорку запідсумкамиторгів 21червня знизиласяна 3,25долі склала78,20дол./бар., пишеРосБізнесКонсалтинг.

ОфіційнацінанафтиBrentна електроннійтоварній біржіInterContinental Exchange Futures Europe(IСEFutures Europe) знизиласяна 3,46долі склала89,23дол./бар.

Тискунанафтовікотируваннятакождодала інформаціяпро кількістьбезробітнихвСША іпро рекорднізаостанні22 рокикомерційнізапасисироїнафтивСША,якідосяглиновогомаксимальногорівняз липня1990р.-387,3 млн. бар.

Погіршили ситуаціюі даніпро зниженняіндексуділовоїактивностівКитаї,якийскоротивсявчервнідо 48,1пункту з48,4пунктувтравні.

Крімтого, індексділовоїактивності17 країнєврозонизалишивсянарівні 46пунктів, незрушившинінапунктз травня.

 

 

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