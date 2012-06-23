ЗМІ: Бразилія на рік відстає від плану підготовки до ЧС-2014 з футболу

Про це йдеться в доповіді Рахункового трибуналу Бразилії (РТБ), який опублікований в місцевій пресі, передає РІА «Новости».

План підготовки до турніру був розділений на три етапи: на першому йшла розробка всіх інфраструктурних проектів (від стадіонів до аеропортів), на другому - розробка проектів, пов'язаних з безпекою і туризмом, на третьому - реалізація всіх проектів і завершення робіт.

Згідно з графіком, роботи першого та другого циклу повинні були тривати з 2009 по 2011 роки. Заключний етап охоплював період з 2011 по 2013 роки. Якби графік був дотриманий, то Бразилія повинна була б бути готова прийняти чемпіонат світу за півроку до його старту.

Однак уряд країни прийняв рішення про зміну тривалості циклів, і зараз підготовчі роботи знаходяться на другому етапі. Третій цикл стартує тільки в кінці 2012 року замість запланованого 2011.

"РТБ зазначає значну затримку по відношенню до запланованого графіку, - йдеться в офіційній доповіді. - РТБ попередив Міністерство спорту Бразилії, наскільки роботи з підготовки відстають від початкового графіка, що може поставити під загрозу реалізацію проекту".

У Міністерстві спорту Бразилії запевнили, що немає ніяких причин для занепокоєння, всі вимоги РТБ виконуються. "Ходу підготовки до чемпіонату світу та Кубку Конфедерацій нічого не загрожує", - повідомляється в заяві Міністерства спорту.

Чемпіонат світу 2014 року пройде в 12 містах Бразилії з 12 червня по 13 липня. Кубок конфедерацій - в 6 містах в 2013 році з 15 по 30 червня.