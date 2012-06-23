В Каїрі багатотисячний мітинг вимагає оголосити результати виборів
У центрі столиці Єгипту на площі Тахрір тривають багатотисячні акції протесту проти дій військового керівництва країни.
Демонстранти очікують на офіційне оголошення результатів президентських виборів, які відбулися тиждень тому, пише Радіо Свобода. Більшість активістів – прихильники поміркованого ісламістського руху «Мусульманське братство».
Учасники протестів вимагають, аби Вища військова рада виконала свою обіцянку передати владу обраному президентові і цивільним структурам, після того, як перебрала її на себе, розпустивши парламент.
Про свою перемогу на виборах заявляють обидва кандидати в президенти – і підтримуваний «Мусульманським братством» Мохаммед Мурсі, і останній прем’єр-міністр в уряді скинутого президента Мубарака Ахмед Шафік. Військові кілька разів відкладали оголошення про підсумки голосування, через, начебто, потребу розгляду скарг кандидатів.