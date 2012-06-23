В Каїрі багатотисячний мітинг вимагає оголосити результати виборів

Демонстранти очікують на офіційне оголошення результатів президентських виборів, які відбулися тиждень тому, пише Радіо Свобода. Більшість активістів – прихильники поміркованого ісламістського руху «Мусульманське братство».

Учасники протестів вимагають, аби Вища військова рада виконала свою обіцянку передати владу обраному президентові і цивільним структурам, після того, як перебрала її на себе, розпустивши парламент.

Про свою перемогу на виборах заявляють обидва кандидати в президенти – і підтримуваний «Мусульманським братством» Мохаммед Мурсі, і останній прем’єр-міністр в уряді скинутого президента Мубарака Ахмед Шафік. Військові кілька разів відкладали оголошення про підсумки голосування, через, начебто, потребу розгляду скарг кандидатів.