В Європі заарештували дипломата - спільника шпигунки Анни Чапман
12:19, 26 червня 2012Світ
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У Нідерландах заарештували 60-річного дипломата Раймонда П, якого вважають спільником знаменитої російської шпигунки Анни Чапман.
|Спільник Чапман працював у Нідерландах
Раймонд зараз перебуває під вартою і відмовляється говорити зі слідчими.
ТСН нагадує, шо Анна Чапман, яку в пресі охрестили "агентом 90-60-90" два роки тому була викрита разом з групою з ще 10 агентів і вислана з США до Москви в обмін на чотирьох осіб, засуджених в Росії за шпигунство на користь Заходу.
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