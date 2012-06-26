В Європі заарештували дипломата - спільника шпигунки Анни Чапман

Як пише ТСН з посиланням на The Daily Mail, правоохоронці підозрюють, що Раймонд передав близько 450 конфіденційних документів подружжю Андреасу і Хайдрун Аншлаг, яке минулого року було арештоване за шпигунство на користь Росії. Є також відомості, що раніше вони працювали разом з Анною Чапман.

Раймонд зараз перебуває під вартою і відмовляється говорити зі слідчими.

ТСН нагадує, шо Анна Чапман, яку в пресі охрестили "агентом 90-60-90" два роки тому була викрита разом з групою з ще 10 агентів і вислана з США до Москви в обмін на чотирьох осіб, засуджених в Росії за шпигунство на користь Заходу.