У В`єтнамі обвалився міст, що будувався: десятки загиблих

Більше 20 чоловік загинули і понад 100 поранено під час обвалу двох прольотів моста Кантхо (Can Tho), що будувався, на півдні В`єтнаму, повідомила місцева електронна газета VnExpress.

На сьогодні рятувальники продовжують витягати з-під завалів людей і тіла загиблих, зазначає РІА «Новости».

У момент аварії на об`єкті працювали близько 250 будівельників.

Міст Кантхо завдовжки 16 км з`єднає береги річки Хаузьанг в районі дельти річки Меконг. Будівництво моста, що ропочалося в 2004 році, має бути завершене в 2008 році.

За попередньою версією рятувальної служби, причиною інциденту може бути слабка система будівельних опалубок.