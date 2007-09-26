У В`єтнамі обвалився міст, що будувався: десятки загиблих
09:23, 26 вересня 2007Світ
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Понад сотня поранених
Більше 20 чоловік загинули і понад 100 поранено під час обвалу двох прольотів моста Кантхо (Can Tho), що будувався, на півдні В`єтнаму, повідомила місцева електронна газета VnExpress.
На сьогодні рятувальники продовжують витягати з-під завалів людей і тіла загиблих, зазначає РІА «Новости».
У момент аварії на об`єкті працювали близько 250 будівельників.
Міст Кантхо завдовжки 16 км з`єднає береги річки Хаузьанг в районі дельти річки Меконг. Будівництво моста, що ропочалося в 2004 році, має бути завершене в 2008 році.
За попередньою версією рятувальної служби, причиною інциденту може бути слабка система будівельних опалубок.
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