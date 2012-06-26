ЄС розпочинає переговори з Чорногорією про вступ
15:30, 26 червня 2012Світ
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ЄС планує розпочати переговори з Чорногорією про членство в ЄС 29 червня цього року.
|Чорногорія невдовзі приєднається до ЄС
“Рада вирішила, за умови підтримки Європейською Радою, що переговори про вступ мають бути відкритими 29 червня 2012 року”, - йдеться у висновках Ради із загальних справ.
В рамках засідання Рада ЄС також схвалила загальну позицію ЄС на переговори.
Сьогодні ж Рада запропонувала Європолу підготувати доповідь щодо ситуацією з організованою злочинністю в Чорногорії та представити її Єврокомісії.
Як повідомляв УНІАН, Чорногорія подала заявку на членство в ЄС у грудні 2008 року. Рішення розпочати переговори з Чорногорією про членство було схвалено Європейською Радою у жовтні 2010 року.
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