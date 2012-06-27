Рішення про покарання радіо Eska Rock відклали

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, Рада "одноголосно" визнала порушення польського законодавства ведучими програми Poranny WF, але вирішила надати можливість керівництву радіостанції представити свої аргументи в цій справі.

KRRiT назвав важливим фактором "радикальні програмні та персональні рішення правління Eska Rock", не уточнивши, що саме має на увазі (керівництво радіостанції повідомило про закриття програми, але ще не ухвалило рішення, чи розірве співробітництво з її авторами, яке тривало з початку 2008 року - УНІАН).

Рада відзначила, що ведучі програми порушили статтю закону про радіомовлення та телебачення, котра забороняє поширення передач, котрі пропагують дії, що не відповідають польським національним та суспільним інтересам та суперечать загальноприйнятим моральним нормам.

Згідно зі статтею, яку порушили журналісти, в першу чергу такі дії стосуються пропагування "ненависті чи дискримінації з огляду на расу, інвалідність, стать, віросповідання чи етнічну приналежність".

***

Як повідомляв УНІАН, KRRiT, яка отримала скарги на висловлювання авторів Poranny WF від слухачів радіо, Посольства України у Варшаві та Об'єднання українців у Польщі, не виключає можливості відкликання концесії (права) на частоту для радіомовлення Eska Rock через цю справу.

Рада зауважила, що вже двічі карала радіостанцію штрафами по близько 15 тисяч доларів за висловлювання авторів цієї програми Куби Воєвудського та Міхала Фігурського.

Довідка УНІАН. За даними компанії Kantar Media, яка моніторить ринок реклами польських засобів масової інформації, Eska ROCК минулого року зайняла десяте місце за рекламними доходами серед польських радіостанцій, заробивши понад 10 млн дол. (+майже 30% до попереднього року).