Президент Сирії визнав, що в країні війна

І негайно наказав новому уряду на чолі з Ріядом Фарідом Хіджабом "спрямувати всі сили на придушення заколоту", передає Reuters з посиланням на сирійські ЗМІ.



"Ми живемо в справжнісінькому стані війни. Ми оточені. А коли в країні війна - всі заходи, всі верстви суспільства, всі сектори економіки повинні бути спрямовані на перемогу", - сказав Б.Асад.



Він назвав дії супротивників влади "тероризмом" і піддав критиці західні держави.



"Захід завжди вимагає, але ніколи нічого не дає натомість. Це було не раз доведено раніше". При цьому Б.Асад наголосив, що хоче мати добрі відносини з усіма країнами, але його першочергове завдання - державні інтереси.



Тим часом сили збройної опозиції вступили в бої з урядовими військами в передмістях столиці Сирії - Дамаску. Зіткнення відбувалися приблизно за вісім кілометрів від центру міста, повідомляє France-Presse з посиланням на сирійських правозахисників.



За минулу добу вбито 116 осіб: 68 цивільних, 41 військовослужбовець і сім повстанців, передає Радіо Свобода.



У провінції Ідліб на півночі країни не менше 250 сирійських військовослужбовців перейшли на бік опозиції.