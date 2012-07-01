У Мексиці розпочалися загальні вибори

Виборцям належить визначити, хто очолить країну на найближчі шість років, а також обрати шість губернаторів штатів, мера столиці країни, 579 депутатів і 876 голів муніципальних утворень, повідомляє РІА «Новости».

За оцінкою Федерального виборчого інституту Мексики, ці вибори стануть наймасштабнішими в історії країни, в них візьмуть участь близько 80 мільйонів чоловік, з яких 3,5 мільйони прийдуть до виборчих урн уперше.

На посаду глави держави претендують чотири кандидати - Енріке Пенья Ньєто, Андрес Мануель Лопес Обрадор, Хосефіна Васкес Мота і Габріель Куадрі.

За виборами в Мексиці стежать 31,4 тисячі спостерігачів, зокрема майже 700 спостерігачів із 66 держав світу.

Традиційним обмеженням, про яке влада сповістила наперед, стало введення "сухого закону" в день голосування. Приміром, у Мехіко будь-які алкогольні напої не можна купити з опівночі суботи. Заборона триватиме до кінця неділі. Це стосується і пива. Заборона діє не лише для торгових точок, а й для барів, ресторанів, пивних, нічних клубів і дискотек.

Підрозділи мексиканської армії, Військово-морських сил і федеральної поліції сил посилили контроль за рядом територій країни з метою запобігання будь-яким інцидентам під час голосування.