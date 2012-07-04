У Румунії загострилася політична криза

02:31, 04 липня 2012
Світ
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Сенатори від правлячого Соціально-ліберального союзу (СЛС) більшістю голосів відправили у відставку опозиційного голову верхньої палати парламенту.

Траян Бесеску

Того ж дняКонституційнийсудРумуніївиступивіз заявоюпро тискнаньогоз бокуправлячоїпартії.РанішепредставникиСЛСзаявляли,що слідвідкликатикількох членівКонституційногосуду.

ЯкпередаєРадіоСвобода,це далобсоціал-лібералам змогу розпочатипроцесімпічментупрезидентаРумуніїТраянаБесеску, який перебуваєвконфліктіз лідеромСЛС, прем'єр-міністромВікторомПонтою.

ПрезидентБесескуувівторокзвинувативсвоїхпротивниківв«організаціїатакинадержавніінституції».

 

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