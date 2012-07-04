У Румунії загострилася політична криза
02:31, 04 липня 2012Світ
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Сенатори від правлячого Соціально-ліберального союзу (СЛС) більшістю голосів відправили у відставку опозиційного голову верхньої палати парламенту.
Траян Бесеску
Того ж дняКонституційнийсудРумуніївиступивіз заявоюпро тискнаньогоз бокуправлячоїпартії.РанішепредставникиСЛСзаявляли,що слідвідкликатикількох членівКонституційногосуду.
ЯкпередаєРадіоСвобода,це далобсоціал-лібералам змогу розпочатипроцесімпічментупрезидентаРумуніїТраянаБесеску, який перебуваєвконфліктіз лідеромСЛС, прем'єр-міністромВікторомПонтою.
ПрезидентБесескуувівторокзвинувативсвоїхпротивниківв«організаціїатакинадержавніінституції».
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