Парламент Грузії затвердив новий уряд

01:29, 05 липня 2012
Світ
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Парламент Грузії сьогодні на позачерговому засіданні затвердив нового прем'єра Вано Мерабішвілі, склад кабінету міністрів і програму уряду.

«За»проголосували102 депутати, семеробули «проти».

Представляючидепутатампрограму,Мерабішвілінаголосив,що головнимизавданняминовогокабінетуміністрівбудутьборотьба збезробіттям, доступністьохорони здоров'я тарозвитоксільськогогосподарствакраїни.Наці ціліпередбачаєтьсянаправитиз бюджетубільше 12мільярдів доларів.

ЯкповідомляєкореспондентРадіоСвобода, длявирішення проблемибезробіттявурядістворенанова посада- державногоміністрау справахзайнятостінаселення.ЦейпостзайнявбізнесменПаатаТрапаідзе.

 

 

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