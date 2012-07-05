Парламент Грузії затвердив новий уряд
01:29, 05 липня 2012Світ
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Парламент Грузії сьогодні на позачерговому засіданні затвердив нового прем'єра Вано Мерабішвілі, склад кабінету міністрів і програму уряду.
«За»проголосували102 депутати, семеробули «проти».
Представляючидепутатампрограму,Мерабішвілінаголосив,що головнимизавданняминовогокабінетуміністрівбудутьборотьба збезробіттям, доступністьохорони здоров'я тарозвитоксільськогогосподарствакраїни.Наці ціліпередбачаєтьсянаправитиз бюджетубільше 12мільярдів доларів.
ЯкповідомляєкореспондентРадіоСвобода, длявирішення проблемибезробіттявурядістворенанова посада- державногоміністрау справахзайнятостінаселення.ЦейпостзайнявбізнесменПаатаТрапаідзе.
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