Потужна повінь на Кубані забрала десятки життів

Майже сто людей загинули через повені в Краснодарському краї, пише Газета.ру. Офіційні джерела стверджують, що причиною катастрофи стали проливні дощі, а жителі міста Кримськ, який найбільше постраждав, впевнені, що влада фактично затопила місто, спустивши воду з водосховища і загубивши таким чином десятки людей.

Жителі Кримська розповідають, що в місті не вистачає співробітників МНС, тому людей рятують місцеві жителі на гумових човнах. На даний момент місто знеструмлене, а стільниковий зв'язок працює з перебоями. Багато жителів сидять на дахах будинків.

Також постраждали міста Геленджик і Новоросійськ.