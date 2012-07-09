Путін розповів американським кандидатам в президенти, як не треба піаритися

Путін нагадав про недавню зустріч з президентом США в Лос-Кабос. "Ми підтвердили зацікавленість, спираючись на досягнуті в останні роки позитивні зрушення, вибудовувати конструктивну, передбачувану і взаємовигідну модель співпраці зі США", - зазначив Путін, пише РІА "Новости".

Він підкреслив, що "з урахуванням статусу Росії та США, як найбільших ядерних держав, від наших країн, безумовно, залежить вирішення багатьох глобальних і регіональних проблем".

"У період складнощів у міжнародних справах постійний і довірчий діалог між нами, безумовно, набуває додаткового значення", - додав він.

Путін звернув увагу на звучання зараз у Вашингтоні найчастіше жорстких заяв в бік Москви.

"Зараз у США, як усім добре відомо, гаряча пора - пора передвиборчої кампанії - і велика спокуса заробити додаткові очки на жорстких висловлюваннях, згадати ідеологізовані стереотипи та фобії, від яких давно час би відмовитися. Ми все це бачимо і не драматизуємо. Але все-таки помічаємо", - заявив Путін.

"Давно пора відмовитися від такої практики вирішення внутрішньополітичних проблем, коли одночасно погіршуються міжнародні позиції і міжнародні відносини страждають", - зазначив глава держави.

За його словами, Москву турбують деякі останні дії Вашингтона.

"За великим рахунком заміна антирадянської поправки Джексона Веніка на вже антиросійський закон або взятий курс через створення системи ПРО порушити стратегічний баланс не можуть нас не турбувати. Ми про це багато разів і у різних форматах говорили", - сказав Путін.