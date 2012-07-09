Меджліс не виключає, що серед загиблих на Кубані є кримські татари

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба Меджлісу.

"У Краснодарському краї, де сталися природні катаклізми, що призвели до смерті сотень людей і викликали величезні руйнування, проживає значна кількість кримських татар. Багато з них оселилися в Кримську, Геленджику та інших населених пунктах ще наприкінці 60-х – на початку 70-х років минулого століття, коли повернення кримських татар до Криму було неможливим. Меджліс отримує відомості про те, що серед загиблих і постраждалих є й наші співвітчизники", - йдеться у повідомленні.

Лідер Меджлісу Мустафа Джемілєв розпорядився відправити до Росії ініціативну групу. "Для встановлення прямого зв`язку зі співвітчизниками сьогодні в Кримськ виїхала група на чолі із заступником голови Меджлісу Ахтемом Чийгозом", - повідомила прес-служба.

Кримські татари почали масово повертатися до Криму, звідки були примусово виселені за дорученням Йосипа Сталіна в 1944 році, наприкінці 1980-х років.

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Як повідомляв УНІАН, повінь в ніч на 7 липня затопило понад 5 тис. житлових будинків у трьох містах (Геленджик, Кримськ, Новоросійськ) і низці селищ Краснодарського краю. Найбільше від повені постраждало місто Кримськ.

За останніми даними, в результаті повені загинули понад 170 осіб, постраждали понад 34 тис.

Були пошкоджені системи енерго-, газо- і водопостачання, автомобільне і залізничне сполучення.

Причиною повені, за офіційними даними, стали зливи.