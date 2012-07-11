Для польоту на Місяць бракує води

Про це заявив журналістам на авіасалоні в Фарнборо (Великобританія) керівник Федерального космічного агентства РФ Володимир Поповкін.

"Пілотований політ на Місяць відбудеться, якщо буде підтверджена гіпотеза, що на Місяці є вода і що необхідна людська присутність для здійснення наукової діяльності", - цитує РосБізнесКонсалтинг.

Він також зазначив, що зараз на Місяці є такі реліквії космічної діяльності людства, як сліди першої людини на Місяці, а також перший радянський місяцехід. "Необхідно це захистити, щоб майбутнє покоління не втратило ці унікальні речі, які свідчать про розвиток історії міжпланетних досліджень", - підкреслив глава Роскосмосу.