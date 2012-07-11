Для польоту на Місяць бракує води
01:54, 11 липня 2012Світ
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Пілотований політ на Місяць відбудеться, якщо буде підтверджена інформація, що там є вода.
Про це заявив журналістам на авіасалоні в Фарнборо (Великобританія) керівник Федерального космічного агентства РФ Володимир Поповкін.
"Пілотований політ на Місяць відбудеться, якщо буде підтверджена гіпотеза, що на Місяці є вода і що необхідна людська присутність для здійснення наукової діяльності", - цитує РосБізнесКонсалтинг.
Він також зазначив, що зараз на Місяці є такі реліквії космічної діяльності людства, як сліди першої людини на Місяці, а також перший радянський місяцехід. "Необхідно це захистити, щоб майбутнє покоління не втратило ці унікальні речі, які свідчать про розвиток історії міжпланетних досліджень", - підкреслив глава Роскосмосу.
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