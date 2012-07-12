Через Олімпіаду англійських вояків тримають у бойовій готовності

Це рішення викликане побоюваннями, передає Радіо Свобода, що приватна компанія G4S, відповідальна за безпеку під час змагань, не зможе своєчасно надати достатню кількість навченого персоналу.

Британська армія вже виділила на допомогу лондонській поліції 13,5 тисяч військовослужбовців. Збільшення цієї кількості означає, що багато військових позбудуться цього року літньої відпустки.

Для забезпечення безпеки на лондонській Олімпіаді задіяна не лише поліція, а й армія, реактивні винищувачі Typhoon, вертольоти, два бойових кораблі і фахівці зі знешкодження вибухових пристроїв.