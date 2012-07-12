Найбільше іноземців у ЄС обирають для проживання Німеччину

Про це УНІАН повідомили сьогодні у Євростаті.

При цьому 12,8 млн європейців або 2,8% всього населення проживали в інших країнах-членах ЄС, ніж країна їхнього громадянства.

Згідно з даними Євростату, у 2011 році найбільша кількість іноземців зафіксована у Німеччині (7,2 млн осіб або 9% всього населення країни), Іспанії (5,7 млн осіб або 12%), Італії (4,6 млн або 8%), Великій Британії (4,5 млн або 7%) та Франції (3,8 млн або 6%).

Загалом у цих п’яти країнах у 2011 році проживало 75% усіх іноземців, що проживали у країнах-членах Євроюсозу.

За часткою іноземців у кількості населення першість належить Люксембургу, де в 2011 році іноземці становили 43% загального населення.

За ним розташувались Кіпр (20%), Латвія (17%) та Естонія (16%).

За часткою вихідців з інших країн-членів Євросоюзу у загальній кількості населення, що проживало в країні, на перших позиціях Люксембург (37%), Кіпр (13%), Бельгія та Ірландія (по 7%), Іспанія (5%) та Австрія (4%).

Загалом у в країнах-членах Євросоюзу проживало 48,9 млн осіб, що народилися в інших країнах (з урахуванням і тих, що отримали громадянство країни нинішнього проживання), серед них 16,5 млн осіб, що народилися в інших країнах-членах ЄС або 3,3% населення, і 32,4 млн осіб, що народилися за межами ЄС (6,4% населення ЄС).