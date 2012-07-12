На французькому курорті загинули 9 альпіністів

Усі вони громадяни європейських країн, повідомляє радіо «Свобода».

Рятувальники шукають ще чотирьох - двох британців і двох іспанців.

15 спортсменів доставлені у лікарню з різними травмами.

Трагедія сталася на горі Мон-Моді, висота якої - більше 4 тисяч метрів.