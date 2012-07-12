На французькому курорті загинули 9 альпіністів
21:41, 12 липня 2012Світ
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У Французьких Альпах, у районі курорту Шамоні при сході сніжної лавини загинули не менше 9 альпіністів.
Усі вони громадяни європейських країн, повідомляє радіо «Свобода».
Рятувальники шукають ще чотирьох - двох британців і двох іспанців.
15 спортсменів доставлені у лікарню з різними травмами.
Трагедія сталася на горі Мон-Моді, висота якої - більше 4 тисяч метрів.
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