Янукович запропонував разом подолати загрозу голоду

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Українсько-Російської міждержавної комісії в Лівадії.

«Одним з глобальних питань є питання продовольчої кризи, що насувається. Прийшов час пригадати, що Україна і Росія є житницями Європи - консолідувати зусилля в агропромисловому комплексі», - відзначив В.Янукович.