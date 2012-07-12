Янукович запропонував разом подолати загрозу голоду
23:49, 12 липня 2012Світ
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Президент України Віктор Янукович пропонує російській владі разом готуватися до можливої продовольчої кризи у світі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Українсько-Російської міждержавної комісії в Лівадії.
«Одним з глобальних питань є питання продовольчої кризи, що насувається. Прийшов час пригадати, що Україна і Росія є житницями Європи - консолідувати зусилля в агропромисловому комплексі», - відзначив В.Янукович.
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