В Афганістані на весіллі дочки підірвали впливого політика
В Афганістані у результаті вибуху під час весільної церемонії у провінції Саманган сьогодні загинули понад 20 осіб, ще близько 40 було поранено. Серед жертв є і ряд державних чиновників
Як передає ІТАР-ТАСС, представники влади столиці провінції міста Айбак повідомили, що вибуховий пристрій привів у дію смертник.
У результаті вибуху загинув депутат нижньої палати афганського парламенту Ахмад Хан Самангані, присутній на весіллі доньки. Серед жертв є і ряд інших державних чиновників.
Узбек за національністю, А.Самангані був одним з найближчих соратників ватажка "афганських узбеків" Абдули Достума. У 1990-их роках він очолював опір талібам в провінції Саманган, а в 2005 році погодився скласти зброю і стати депутатом.
Минулого місяця уряд Афганістану оголосив про початок третьої фази передачі контролю над забезпеченням безпеки в країні від міжнародної коаліції місцевій владі. Повне виведення військ НАТО з республіки намічено на 2014 рік.