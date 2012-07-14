ЗМІ: Партію Меркель зловили на махінаціях в Twitter

Телеканал ZDF провів розслідування, в ході якого з'ясував, що у партії в Twitter (@ cdu-news) всього за три дні у квітні з'явилося п'ять тисяч нових фоловерів.

Таким чином, загальне число передплатників збільшилася до 25 тисяч і перевищило результат твіттер-аккаунта партії СДПН (@ spdde) - головного конкурента ХДС на майбутніх виборах в бундестаг, пише Ленра.ру.

Згідно з даними ZDF Hyperland, купити таку кількість фоловерів обійдеться всього у 31 долар.

Партія ХДС поспішила написати в Twitter, що ніколи не займалася покупкою фоловерів. Судячи з усього, в онлайн-відділі ХДС різкого збільшення не помітили, тому що попросили Twitter розібратися в цьому тільки після того, як новини поширилися в ЗМІ. Відразу після цього несправжні фолловери були видалені.