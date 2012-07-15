У Непалі автобус з прочанами впав у канал: 34 людини загинули
13:54, 15 липня 2012Світ
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За словами представника поліції, автобус був переповнений настільки, що деяким пасажирам довелося сидіти на даху.
Щонайменше 34 людини загинули сьогодні внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на заході Непалу.
Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на агентство «Синьхуа», аварія сталася, коли автобус, що перевозив близько 120 прочан-індуїстів, втратив керованість, з'їхав із траси і впав у канал. Прочани прямували до населеного пункту Трівені для участі в релігійному святі.
За словами представника поліції, автобус був переповнений настільки, що деяким пасажирам довелося сидіти на даху.
Поліцейські припускають, що водій автобуса керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.
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