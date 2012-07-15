Кім Чен Ин знову вийшов на публіку із загадковою пані

16:50, 15 липня 2012
Світ
2331 0

Північнокорейське телебачення сьогодні знову показало нового лідера країни Кім Чен Ина в компанії молодої жінки, яка, за припущеннями деяких ЗМІ, може бути його дружиною.

Кім Чен Ин

Як повідомляє Радіо Свобода, Жінка супроводжувала Кім Чен Ина при відвідуванні ним однієї з дитячих установ. Це вже не перша поява лідера КНДР, якому приблизно близько 30 років, на публіці з цією дамою.

Про особисте життя лідерів північнокорейського режиму завжди було відомо вкрай мало. Кім Чен Ин, який не є винятком в цьому, очолив КНДР в кінці минулого року після смерті свого батька Кім Чен Іра.

 

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter