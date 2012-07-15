Кім Чен Ин знову вийшов на публіку із загадковою пані
16:50, 15 липня 2012Світ
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Північнокорейське телебачення сьогодні знову показало нового лідера країни Кім Чен Ина в компанії молодої жінки, яка, за припущеннями деяких ЗМІ, може бути його дружиною.
Кім Чен Ин "засвітився" із загадковою жінкою
Як повідомляє Радіо Свобода, Жінка супроводжувала Кім Чен Ина при відвідуванні ним однієї з дитячих установ. Це вже не перша поява лідера КНДР, якому приблизно близько 30 років, на публіці з цією дамою.
Про особисте життя лідерів північнокорейського режиму завжди було відомо вкрай мало. Кім Чен Ин, який не є винятком в цьому, очолив КНДР в кінці минулого року після смерті свого батька Кім Чен Іра.
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