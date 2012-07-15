Автобус з прочанами зірвався в ущелину: 15 людей загинули

Про це повідомляєРІА «Новости» з посиланням на «Синьхуа».

За даними поліції, трагедія сталася неподалік від населеного пункту Дігдол у штаті Джамму і Кашмір. Усі люди, які перебували в автобусі, - прочани-індуїсти.

Це друге за декілька годин велике ДТП за участю автобуса. Раніше автобус із прочанами з'їхав у яр у штаті Хімачал-Прадеш. У цьому ДТП загинули щонайменше восьмеро людей, ще 42 травмовано.