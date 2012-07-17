Знизився рейтинг італійських банків

До списку Moody's входять такі великі фінансові організації як UniCredit і Intesa Sanpaolo. Довгостроковий рейтинг цих банків знижений на два ступені - до Ваа2 з А3 з негативним прогнозом, передає РІА "Новости" з посиланням на AFP.

"Зниження рейтингу суверенних облігацій Італії означає зростаючий ризик того, що уряд виявиться не в змозі надавати фінансову допомогу банкам, які перебувають у тяжкому становищі", - зазначається в повідомленні агентства.

Нагадаємо, що Moody's в ніч на 13 червня знизило рейтинг суверенних облігацій Італії на два пункти - до "Baa2" з "A3". Прогноз щодо рейтингу негативний, що передбачає можливість нового його скорочення. Агентство мотивувало своє рішення тим, що офіційний Рим, швидше за все, в найближчому майбутньому зазнаватиме ще більших економічних труднощів.