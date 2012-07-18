У КДБ Білорусі заявляють, що спіймали шпигунів

Комітет державної безпеки Білорусі заявляє про припинення "шпигунської діяльності білоруських громадян, що здійснювалась на користь спецслужб Литовської Республіки".

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі КДБ Білорусі.

"Під час проведення агентурної акції співробітники КДБ затримали на місці злочину резидента військової розвідки Литви громадянина "Ф". Одночасно за фактом передачі іноземній спецслужбі секретних відомостей були затримані особи, що перебувають у нього на агентурному зв'язку". - повідомили у прес-центрі.

За інформацією КДБ, в результаті проведених оперативно-розшукових заходів вилучено електронні носії й інші предмети і матеріали, що викривають шпигунську діяльність, направлену на отримання секретної інформації у військовій сфері, зокрема в рамках єдиної системи безпеки Союзної держави.

Крім того, документально були підтверджені факти проведення агентурною групою операцій з добування інформації з використанням технічних засобів з метою її подальшого переправлення за кордон. Факт співпраці з литовськими спецслужбами підтверджується зібраними у ході слідства доказами, а також щиросердними свідченнями самих обвинувачених.

При цьому КДБ посилається на висновок експертів, відповідно до якого зібрані і підготовлені для передачі литовській спецслужбі матеріали відносяться до відомостей, що є державними секретами Республіки Білорусь.

"Своєчасне втручання Комітету державної безпеки дозволило виявити плани іноземної розвідки, узяти її дії під контроль і запобігти завданню серйозного збитку обороноздатності і безпеці держави", - заявили у прес-центрі КДБ.

Стосовно заарештованих громадян Білорусі порушено кримінальну справу за ст. 356 Кримінального кодексу (зрада державі), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.