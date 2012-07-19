У Болгарії показали смертника, який підірвав ізраїльських туристів (відео)
Уряд Болгарії 19 липня оприлюднив відеозапис, на якому чоловіка, який, ймовірно, був смертником, що підірвав автобус з ізраїльськими туристами.
"Людина в шортах", - так описав під час свого візиту до лікарні Бургаса, прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов і попросив прокурорів поширити зображення злочинця для встановлення його особи, пише болгарське агенство burgasnews.com.
Вважається, що терорист-смертник - людина з довгим волоссям, яку зняли на камеру в районі автостоянки та аеропорту. Було встановлено, що смертником був приблизно 36-річний чоловік. Це видно зі знімків, зроблених за допомогою камери.
За словами міністра Цветанова, він проживав у країні від 4 до 7 днів. Незважаючи на вибух у його одязі виявлені фальшиві документи жителя американського штату Мічіган.
"Не можу сказати, чи була логістика з болгарської сторони" - сказав Цветанов. Він додав, що вибух стався після того, як смертник зняв свій рюкзак і поклав його в багажне відділення автобуса.