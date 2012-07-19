Колишнього президента Тунісу засудили до довічного ув'язнення
17:38, 19 липня 2012Світ
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Колишній багаторічний президент Тунісу Зін ель-Абідін Бен Алі був заочно засуджений до довічного ув'язнення.
Зін ель-Абідін Бен Алі отримав довічне заочно, фото newsinphoto.ru
Військовий суд Тунісу визнав його винним у причетності до загибелі 43-х маніфестантів в ході торішніх масових протестів у країні, в результаті яких Зін ель-Абідін Бен Алі позбувся влади, повідомляє Комерсант-Україна.
Крім екс-президента суд виніс вироки 40 колишнім чиновникам його оточення. Серед засуджених - колишній глава президентської служби безпеки генерал Алі Серіаті, який отримав 20 років в'язниці.
До 15 років ув'язнення засуджений колишній міністр внутрішніх справ Рафік Белхай Касем
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