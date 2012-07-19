Колишнього президента Тунісу засудили до довічного ув'язнення

Військовий суд Тунісу визнав його винним у причетності до загибелі 43-х маніфестантів в ході торішніх масових протестів у країні, в результаті яких Зін ель-Абідін Бен Алі позбувся влади, повідомляє Комерсант-Україна.

Крім екс-президента суд виніс вироки 40 колишнім чиновникам його оточення. Серед засуджених - колишній глава президентської служби безпеки генерал Алі Серіаті, який отримав 20 років в'язниці.

До 15 років ув'язнення засуджений колишній міністр внутрішніх справ Рафік Белхай Касем