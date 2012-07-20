Відставка начальника генштабу армії КНДР закінчилася перестрілкою: 30 жертв

Приблизно 20-30 солдатів загинули під час збройного зіткнення, що виникло в той момент, коли відставного начальника генштабу армії Північної Кореї Лі Йон Хо намагалися вивести з кабінету.

Як повідомляє «Газета.ру», про це пише південнокорейська газета The Chosun Ilbo з посиланням на непідтверджені дані розвідки.

«Стрілянина спалахнула, коли віце-маршал Чхве Рен Хе, директор генерального політичного бюро народної армії КНДР, намагався затримати Лі Йон Хо, виконуючи наказ глави держави Кім Чен Ина про його звільнення. Найімовірніше, охоронці віце-маршала Лі Йон Хо відкрили вогонь», – цитує видання якихось урядовців.

Деякі співрозмовники припускають, що Лі Йон Хо, якого не було помічено на публіці, починаючи з того моменту, як було оголошено про його відставку на початку цього тижня, поранений або вбитий під час зіткнення.

«Ми не можемо виключити можливість того, що Лі Йон Хо був поранений або навіть убитий під час стрілянини», – повідомило одне з джерел The Chosun Ilbo.

«Факт стрілянини ще не підтверджений на сто відсотків», – у свою чергу уточнив під час розмови з виданням урядовець.

За його словами, потрібно буде якийсь час, щоб картина події стала яснішою.

Лі Йон Хо залишив усі посади, які він обіймав, нібито за станом здоров'я. При цьому так і не було оголошено, на що власне хворий віце-маршал. Новим начальником генерального штабу Корейської народної армії був призначений генерал Хон Йон Чхоль.