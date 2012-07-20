ЗМІ: Башар Асад залишився без голови служби нацбезпеки

Про це повідомляє BBC Україна з посиланням на державне телебачення Сирії.

Він став четвертим високопосадовцем, загиблим внаслідок нападу, скоєного ймовірно терористом-смертником.

Про смерть Хішама Іхтіара стало відомо вже після того, як поховали інших жертв атаки.

Внаслідок вибуху загинули, серед інших, генерал Дауд Раджиха, міністр оборони Сирії, командувач сил розвідки, чоловік сестри президента Башара Асада, Ассеф Шауката та голова антикризового відомства генерал Хассан Туркомані.

Напад на штаб служби безпеки був скоєний майже одразу після того, як повстанці оголосили операцію"Вулкан Дамаску" - організований наступ на столицю.