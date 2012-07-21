Поліція Болгарії підозрює, що терорист-смертник у Бургасі мав спільника
18:30, 21 липня 2012Світ
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Слідчі підозрюють, що до теракту в аеропорту Бургаса причетні двоє людей, а не один терорист-смертник.
|Жертвами теракту стали семеро людей
Раніше болгарська влада оприлюднила відеозапис, на якому, як передбачається, видно смертника, що підірвав автобус з туристами в аеропорту Бургаса. На цьому записі видно білошкіру довговолосу людину в сонцезахисних окулярах, яка поводиться абсолютно нормально. У цієї людини був заплічний рюкзак і сумка в руках.
Терорист 18 липня висадив у повітря автобус, що чекав в аеропорту на ізраїльських туристів. У момент вибуху в автобусі вже перебувало понад 20 осіб. Жертвами теракту стали сім чоловік.
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