Поліція Болгарії підозрює, що терорист-смертник у Бургасі мав спільника

Як повідомляє NEWSru з посиланням на телеканал CNN, за даними МВС Болгарії, деякі очевидці події розповіли слідчим, що смертник мав коротку стрижку і говорив англійською мовою з чітко вираженим акцентом, що суперечить попередній версії про особу терориста.

Раніше болгарська влада оприлюднила відеозапис, на якому, як передбачається, видно смертника, що підірвав автобус з туристами в аеропорту Бургаса. На цьому записі видно білошкіру довговолосу людину в сонцезахисних окулярах, яка поводиться абсолютно нормально. У цієї людини був заплічний рюкзак і сумка в руках.

Терорист 18 липня висадив у повітря автобус, що чекав в аеропорту на ізраїльських туристів. У момент вибуху в автобусі вже перебувало понад 20 осіб. Жертвами теракту стали сім чоловік.