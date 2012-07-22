Нікому невідоме угрупування взяло на себе теракт в Болгарії

Про це повідомляє в неділю ізраїльська газета "Едіот Ахронот", пише РІА "Новости".

"Одній з наших груп ... вдалося підірвати автобус, повний ізраїльських туристів, загарбників Святої землі", - йдеться в заяві терористичного угруповання, розповсюдженій через арабські ЗМІ. У повідомленні йдеться також про можливі нові теракти найближчим часом.

Однак, за даними видання, міністр закордонних справ Болгарії відкинув версію про можливу причетності "Каідат аль-Джихад" до теракту в Бургасі.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і представники Пентагону заявляли про причетність Ірану та ліванського руху "Хезболлах" до підриву туристичного автобуса. Нетаньяху пообіцяв знайти терористів і їхніх покровителів і змусити їх заплатити "високу ціну". Керівництво Ірану у відповідь назвало ізраїльські звинувачення безглуздими, а лідер "Хезболлах" шейх Хасан Насралла заявив, що рух ліванських шиїтів не воює з туристами.

Вибух стався в середу ввечері в аеропорту болгарського міста Бургас, звідки туристичні автобуси забирали велику групу ізраїльтян, які прилетіли відпочити на місцевому курорті "Сонячний берег". За основною версією, вибуховий пристрій привів у дію смертник, який увійшов в салон одного з автобусів.

В результаті загинули п'ять ізраїльтян, болгарський водій і ймовірний терорист. Поранення отримали 35 ізраїльських громадян. З них 33 були в четвер доставлені на батьківщину військово-транспортними літаками і розподілені по місцевихм лікарнях.