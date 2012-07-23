Башару Асаду запропонували безпечний виїзд із Сирії

З такою пропозицією до Дамаску звернувся сьогодні Спеціальний комітет Ліги арабських держав (ЛАД) із сирійського врегулювання, до якого входять міністри закордонних справ Катару, Саудівської Аравії, Султанату Оману, Алжиру, Іраку і Кувейту, пише ИТАР-ТАСС.

У Сирії повинен бути сформований "повноважний перехідний уряд за участю опозиційних фракцій, що перебувають всередині і за межами країни, повстанців із "Сирійської вільної армії" і представників існуючої адміністрації". Про це йдеться в заяві Спеціального комітету ЛАД.

"Існує арабський консенсус щодо необхідності якнайшвидшої відставки президента Башара Асада і його безпечного виїзду з сім'єю із Сирії", - пояснив на прес-конференції в Досі прем'єр-міністр, глава МЗС Катару шейх Хамад бен Джасем Аль Тані. На його думку, "настав момент, коли сирійський лідер повинен піти на цей мужній крок в ім'я припинення кровопролиття та збереження національної єдності".

Як оголошено в Досі, генеральний секретар ЛАД Набіль аль-Арабі і прем'єр-міністр Катару попрямують до Москви і Пекіна з метою ознайомити керівництва Росії та Китаю з рішеннями міжарабського співтовариства. ЛАД має намір також домогтися термінового засідання Генеральної Асамблеї ООН для обговорення питання про створення в Сирії "безпечних зон для біженців" і так званих "гуманітарних коридорів".