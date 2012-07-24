Збанкрутувала одна з найбільших французьких газет

Таке рішення виніс Торговельний суд Парижа, передає телеканал France-24.

Друк газети було припинено в грудні 2011 р., і матеріали France Soir поширювалися через сайт видання. Тепер газета буде повністю ліквідована, а її активи, включаючи право на торговельну марку, назву та архіви розпродані по частинах.

З 2011 р. відбулося кілька страйків працівників газети, в оновлення якої А.Пугачев вклав в цілому 60 млн євро. Та все ж газета і далі приносила збитки, втративши за 2010 р. більше 31 млн євро.

Ця ситуація відображає загальний стан справ в сфері друкованої преси, зазначає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на експертів.