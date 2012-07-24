Раптово помер Президент Гани

Президент Гани Джон Еванс Атта Міллз помер у вівторок на 69-му році життя у столиці країни Аккрі, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Рейтер.

"З важким серцем повідомляємо про раптову передчасну смерть Президента Республіки Гана", - цитує агентство повідомлення адміністрації президента країни.

Про причини смерті поки не повідомляється.

Представник опозиційної партії Гани Національний демократичний конвент (НДК) Дж.Міллз прийшов до влади в результаті перемоги на виборах 2009 року, набравши 50,23% голосів.