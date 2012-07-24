Раптово помер Президент Гани
21:54, 24 липня 2012Світ
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Про причини смерті поки не повідомляється.
Джон Еванс Атта Міллз помер на 69-тому році життя. Фото Вікіпедії
Президент Гани Джон Еванс Атта Міллз помер у вівторок на 69-му році життя у столиці країни Аккрі, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Рейтер.
"З важким серцем повідомляємо про раптову передчасну смерть Президента Республіки Гана", - цитує агентство повідомлення адміністрації президента країни.
Про причини смерті поки не повідомляється.
Представник опозиційної партії Гани Національний демократичний конвент (НДК) Дж.Міллз прийшов до влади в результаті перемоги на виборах 2009 року, набравши 50,23% голосів.
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