«Джокеру», який убив 12 людей у кінотеатрі, світить смертна кара

Про це повідомив представник держобвинувачення на прес-конференції після попередніх слухань у справі, повідомляє РИА Новости.

За даними поліції, в ніч на п'ятницю 24-річний Джеймс Холмс увійшов у зал кінотеатру Century 16 Movie в місті Аврора американського штату Колорадо незабаром після початку прем'єри нового фільму про Бетмена "Темний Лицар: Відродження легенди".

Там чоловік розпилив сльозогінний газ, а потім відкрив вогонь по глядачах. В результаті загинули 12 людей. Ще 58 відвідувачів кінотеатру отримали поранення, 11 з них знаходяться в критичному стані. Згідно із законодавством штату Колорадо, обвинуваченим у вбивстві першого ступеня загрожує мінімальне покарання у вигляді довічного ув'язнення, а максимальне - у вигляді смертної кари.

Перше попереднє засідання у справі Холмса пройшло в суді округу Арапахо ще в понеділок, проте на прес-конференцію після нього було допущено тільки вузьке коло журналістів.

Як заявила на прес-конференції прокурор Керол Чемберс, суд на попередніх слуханнях визнав, що склад злочину дозволяє прокуратурі кваліфікувати його саме як вбивство першого ступеня. При цьому офіційно звинувачення Холмсу ще не пред'явлено. Очікується, що прокуратура озвучить свою позицію 30 липня. Раніше Чемберс заявила журналістам, що рішення про покарання, якого буде домагатися прокуратура, буде прийнято тільки після консультацій з родичами жертв злочину. Інтереси Холмса представляє адвокат за призначенням.

Агентство Рейтер раніше повідомляло, що мотиви скоєного Холмсом злочину досі не відомі.

Поліцейським вдалося встановити, що зловмисник планував злочин заздалегідь: протягом останніх чотирьох місяців він регулярно отримував посилки, що містять, на думку правоохоронних органів, боєприпаси.

За даними газети Daily Mail, при затриманні підозрюваний назвав себе кінозлодієм Джокером - заклятим ворогом Бетмена. При обшуку в квартирі підозрюваного поліцейські виявили постер до фільму "Темний Лицар" і маску Бетмена. Щоб стати схожим на Джокера, незадовго до нападу на глядачів кінотеатру Холмс пофарбував волосся в яскраво-рудий колір. За словами знайомих підозрюваного, ніяких психічних відхилень або схильності до насильства у нього раніше не спостерігалося.