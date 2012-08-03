Російський мільярдер Лебедєв може піти дорогою Березовського

За словами бізнесмена, задуматися над продажем своїх бізнес активів в Росії його змусив політичний тиск з боку урядових служб безпеки. Він також побоюється, що його можуть ув’язнити через кримінальну справу, яку він називає політично вмотивованою, пише ВВС Україна.

Лебедєв, активний критик Кремля, минулого року побився під час телевізійного ток-шоу з бізнесменом Сергієм Полонським. Саме цю справу розслідує прокуратура.

Російський бізнес Лебедєва включає банківську, сільськогосподарську та будівельну діяльність

Він також співвласник опозиційної "Новой газеты".