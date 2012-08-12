Організатора Ігор у Лондоні призначили послом олімпійської спадщини

Як передає РІА Новости, відповідне розпорядження видав прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон.

До обов'язків С.Коу, головним чином, увійде консультування уряду з питань економічної вигоди Ігор, йдеться в повідомленні канцелярії Даунінг-стріт.

«Коу проробив відмінну роботу, підготувавши кращі в історії Ігри. Тепер я хочу, щоб він допоміг мені реалізувати програму найуспішнішої в історії олімпійської спадщини. Питання спадщини на цій Олімпіаді завдяки Себу (Себастьян Коу – УНІАН) із самого початку мали дуже важливе значення, і я радий, що Жак Роге (глава МОК) назвав наші плани після Олімпіади зразковими для всіх майбутній Ігор», - підкреслив прем'єр-міністр.

Основне завдання С.Коу полягає в тому, щоб зробити лондонську Олімпіаду максимально прибутковою для Британії. В цілому він консультуватиме прем'єр-міністра щодо чотирьох напрямків.

По-перше, главі оргкомітету лондонської Олімпіади належить допомогти уряду одержати від Ігор 13 мільярдів фунтів стерлінгів - це планка, поставлена ще до Ігор. По-друге, крім економічної спадщини влада планує зробити практичні висновки з питань підготовки волонтерів, відновлення міських районів і організації спортивних подій не тільки для олімпійців, але й для населення.

Також С.Коу виконуватиме роль світового посла Британії для залучення інвестицій, а також вестиме переговори з неурядовими структурами і окремими фахівцями, які також можуть допомогти уряду в реалізації всіх планів.

Лондонська Олімпіада закривається сьогодні увечері великим музичним шоу, розрахованим на 2 години 45 хвилин. Вистава "Симфонія британської музики" (Symphony of British Music) збере кращі музичні твори з Британії за всю історію. Концерт почнеться о 21.00 за місцевим часом (22.00 за Києвом) і об'єднає виступи 4,1 тисячі волонтерів і провідних британських музикантів сучасності, які будуть частиною музичної розповіді про життя Британії, великих міст та їхніх жителів.

Художній керівник шоу Кім Гевін назвав виставу кращою «закриваючою вечіркою всіх часів». Свою участь в концерті підтвердили Джордж Майкл, Ені Леннокс, групи Pet Shop Boys і Madness, гітарист Queen Брайан Мей. Вперше за багато років і для однієї єдиної вистави на сцену у повному складі вийде група Spice Girls.