Сьогодні Китай прийме посланця Асада: шукатимуть політичне вирішення конфлікту

09:07, 14 серпня 2012
Світ
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Сьогодні посланець президента Сирії Бутейна Шаабан проведе переговори в Пекіні.

Асад відправив до Китаю посланця

За повідомленням китайського МЗС, міністр закордонних справ Ян Цзечі зустрінеться з сирійським дипломатом у рамках курсу Китаю на просування «політичного вирішення» сирійського конфлікту, повідомляє Радіо Свобода.

Китай разом з Росією заблокували кілька проектів резолюцій Радбезу ООН, спрямованих проти режиму Башара Асада.

Тим часом, голова Управління ООН у справах координації гуманітарних зусиль Валері Амос має прибути до Сирії, щоб оцінити надання допомоги. 

 

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