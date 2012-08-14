Сьогодні Китай прийме посланця Асада: шукатимуть політичне вирішення конфлікту
09:07, 14 серпня 2012Світ
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Сьогодні посланець президента Сирії Бутейна Шаабан проведе переговори в Пекіні.
Асад відправив до Китаю посланця
За повідомленням китайського МЗС, міністр закордонних справ Ян Цзечі зустрінеться з сирійським дипломатом у рамках курсу Китаю на просування «політичного вирішення» сирійського конфлікту, повідомляє Радіо Свобода.
Китай разом з Росією заблокували кілька проектів резолюцій Радбезу ООН, спрямованих проти режиму Башара Асада.
Тим часом, голова Управління ООН у справах координації гуманітарних зусиль Валері Амос має прибути до Сирії, щоб оцінити надання допомоги.
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