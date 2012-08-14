Сьогодні Китай прийме посланця Асада: шукатимуть політичне вирішення конфлікту

За повідомленням китайського МЗС, міністр закордонних справ Ян Цзечі зустрінеться з сирійським дипломатом у рамках курсу Китаю на просування «політичного вирішення» сирійського конфлікту, повідомляє Радіо Свобода.

Китай разом з Росією заблокували кілька проектів резолюцій Радбезу ООН, спрямованих проти режиму Башара Асада.

Тим часом, голова Управління ООН у справах координації гуманітарних зусиль Валері Амос має прибути до Сирії, щоб оцінити надання допомоги.